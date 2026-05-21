A Delia un convegno sulla tutela e il benessere degli animali, l’assessore del Comune di Caltanissetta Genovese: “Creare una rete che garantisca un equilibrio armonioso”

Si è svolto, nell’aula consiliare del Comune di Delia, l’evento “La tutela degli animali sul territorio. normativa, mission e buone prassi per una sana convivenza uomo-animale”.Un confronto aperto al pubblico e al quale ha partecipato anche l’assessore al Benessere dell’animale del Comune di Caltanissetta Cristian Genovese. Un focus che ha approfondito il legame tra l’uomo, l’animale e l’ambiente indicandole come “tre facce di un unica salute da tutelare” “Oggi, con molto entusiasmo, ho partecipato all’incontro finalizzato a garantire la protezione degli animali, promuovendo un equilibrio armonioso tra esseri umani, animali e ambiente – dichiara l’assessore -. Creare rete fra comuni, regione, veterinari, forze dell ordine e associazioni animaliste e cittadini, risulta essere elemento importante per Educare, Sensibilizzare con campagne di informazione e Migliorare le condizioni del benessere dell’animale e la lotta al randagismo. Con questi obiettivi in qualità di assessore comunale al ramo mi impegno alla programmazione futura di eventi simili nel nostro territorio”. L’assessore ha colto l’occasione per ringraziare i promotori dell’iniziativa e in particolare l’assessore del Comune di Delia Daniela Gallo e i relatori presenti: il Garante Regionale dei diritti degli animali Giovanni Giacobbe, la Dirigente Veterinario ASP Caltanissetta UOSD Randagismo Stefania Turco, il Dirigente Veterinario ASP Caltanissetta UOSD Randagismo Silvia Cortese, Medico Veterinario e Direttore Sanitario del canile “Parco Rifugio Happy Dog S.r.I.” e del canile “Mimiani S.r.l.” di Caltanissetta Michele Pacino.