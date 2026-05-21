Risiko Club Ufficiale Caltanissetta Eclettica, il 21 maggio la serata Special Game

Dopo il successo alla terza edizione della “Festa della Primavera”, si torna a giocare presso la sede ed abituale location del Risiko Club nisseno: Eclettica Street Factory. Infatti stasera alle 20.30 (start 20.45) serata di gioco di Risiko! Special Game: amichevoli e tavoli per coloro che vogliono “rispolverare” il gioco o vogliono conoscerlo per apprenderlo, iniziando a far parte della grande famiglia del Risiko Club Eclettica. Proprio ieri sera Risiko! Show nella sua trasmissione ha dedicato spazio ad Andrea Kiswarday, giocatore e componente del direttivo del Club nisseno, attualmente primo in classifica nel Ranking Nazionale Live intervistandolo. Inoltre sulla rivista ufficiale Risiko Show è stato ampio spazio agli open e al Memorial “Manliopasqua” giocati all’interno della “Festa della Primavera”.

“Stasera è dedicata a chi volesse iniziare a giocare o perfezionare la conoscenza del Risiko! con le regole da torneo, leggermente diverse dalle regole tradizionali. – dichiarano dal direttivo- Stiamo preparando il prossimo torneo interno (campionato periodico) il XXIV°, che inizierà il 28 maggio che con l’arrivo del primo caldo speriamo di giocare nei tavoli all’aperto di Eclettica e goderci un po’ di fresco tra un panino e una bibita”. Il club è in piena fase operativa per l’organizzazione del 60° Raduno Nazionale che si svolgerà a Caltanissetta dal 10 al 12 luglio presso l’hotel San Michele.

Dopo il Master nazionale dell’anno scorso Caltanissetta torna protagonista ospitando uno dei tre Raduni nazionali di Risiko! ( gli altri si giocano a Vicenza dal 29 al 31 di questo mese e a Cesenatico dal 25 al 27 settembre), torneo molto importante che vedrà in campo i migliori giocatori del panorama nazionale. “Speriamo di ripetere la bella figura dell’anno scorso fatta con il Master, con tante giocatrici e giocatori che muovevano i loro carri armati colorati, (rigorosamente di plastica) nella plancia di gioco. Sarà una bella festa che partirà il venerdì con una cena di cibi tradizionali in un noto locale con musica dal vivo per coloro che arriveranno prima, poi il sabato mattina visita guidata alla città e poi, nel pomeriggio si inizierà a giocare con le prime due partite di qualificazione. La domenica mattina si giocherà la semifinale e il pomeriggio la finale. La stessa giornata si giocherà un torneo Open organizzato per chi non si è qualificato e aperto a tutti coloro che vorranno giocare.