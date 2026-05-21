Palermo, allarme sicurezza: la commissione regionale Antimafia si riunisce a Sferracavallo

La commissione regionale Antimafia siciliana, presieduta da Antonello Cracolici, dopo le recenti intimidazioni registrate nel Palermitano si riunirà a Sferracavallo giovedì 28 maggio alle 15.30. L’incontro, aperto al pubblico, avverrà all’istituto comprensivo ‘Sferracavallo-Onorato’, in via Tacito 34, alla presenza del prefetto, del presidente del tribunale di Palermo, dei sindaci di Palermo, Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Torretta. Con loro ci saranno anche il parroco della chiesa San Cosma e Damiano di Sferracavallo, i consiglieri del Comune di Palermo e della VII circoscrizione, le organizzazioni di categoria delle imprese, e le associazioni antimafia e antiracket operanti sul territorio. ”Le ultime minacce ai gestori dei lidi evidenziano una richiesta di estorsioni che si è trasformata, diventando più violenta attraverso l’uso delle armi – ha detto il presidente Cracolici – Già due anni fa, nella relazione conclusiva della commissione Antimafia, avevo manifestato tutta la mia preoccupazione per la circolazione crescente di armi da guerra, un timore che si è ora manifestato con l’uso di kalashnikov. Dobbiamo alimentare la reazione civile, per questo abbiamo deciso di coinvolgere tutte le istituzioni, per dare il senso di una commissione Antimafia che esce dalle mura del palazzo e va incontro ai cittadini, anziché voltare la faccia”. (Ter/Adnkronos)