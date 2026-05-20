Carabinieri Enna, a Ragalbuto un incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani

Continua l’attività disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna nella prevenzione del fenomeno delle truffe in danno degli anziani con il metodo del finto maresciallo. Oltre alle costanti attività investigative sul territorio proseguono gli incontri presso Centri Anziani, Chiese e luoghi di aggregazione, anche con la distribuzione di dépliant informativi editi dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in occasione dei mercati settimanali che si sono tenuti nelle scorse settimane in alcuni comuni ennesi. Proprio in quest’ambito si è tenuto presso la Chiesa di San Domenico di Regalbuto un partecipato incontro organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri e dalla locale Stazione che ha visto la presenza di un numeroso e attento uditorio. A prendere la parola sono stati rispettivamente il Presidente della Sezione A.N.C. di Enna, Maresciallo Amedeo Cacciato, e il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Ordinario Edoardo Ventura, i quali hanno illustrato ai presenti le modalità con le quali i malfattori inducono le vittime in errore facendosi consegnare denaro e gioielli. Presente all’incontro anche il Sindaco di Regalbuto, Dottor Angelo Vittorio Longo, il quale ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la pregevole iniziativa di sensibilizzazione degli anziani. In queste occasioni è stato vivo l’interesse degli anziani, e non solo, i quali hanno chiesto ulteriori informazioni ai soci dell’ANC e ai militari in servizio presenti su come proteggersi da questo tipo di reato che va a colpire la psiche degli anziani. Nella circostanza si ricorda ancora una volta che in casi di richieste, a qualsiasi titolo, di denaro, gioielli o altri beni, è indispensabile rivolgersi immediatamente alle Forze di polizia, contattando il numero unico d’emergenza 112 per segnalare l’accaduto, in quanto nessun appartenente alle Forze dell’Ordine ne chiederà mai la loro consegna.