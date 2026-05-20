Spari nella notte nel Catanese, indagano i Carabinieri

Spari nella notte nel quartiere periferico di Lineri, a Misterbianco, nel Catanese. Intorno alle 2, quattro colpi di pistola esplosi hanno colpito alcune auto parcheggiate in strada. Da una prima ricostruzione, sembra che qualcuno a bordo di due scooter abbia esploso colpi d’arma da fuoco – l’uno verso l’altro – e che i proiettili abbiano colpito le auto. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Misterbianco coordinati dal comando provinciale di Catania. (AGI)