Amministrative, in Sicilia 71 Comuni al voto: 7 nel Nisseno

Settantuno comuni al voto in Sicilia alle amministrative con i seggi aperti domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedi’ 25, dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si votera’ domenica 7 giugno e lunedi’ 8 nelle stesse fasce orarie. Del totale degli enti chiamati alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si votera’ col proporzionale. I capoluoghi in cui si andra’ alle urne sono Agrigento, Enna e Messina. Circa 970 mila gli elettori mobilitati Nel dettaglio nell’Agrigentino, andranno al voto 9 Comuni: oltre ad Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula; nel Nisseno sono 7: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba; nel Catanese 9: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni; nell’Ennese 6: oltre al capoluogo, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe; nel Messinese 17: oltre al capoluogo, Ali’ Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basico’, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Meri’, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca; nel Palermitano 16: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate; nel Ragusano 1: Ispica;nel Siracusano 3: Augusta, Floridia, Lentini; nel Trapanese 3: Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala. (AGI)