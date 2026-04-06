Salute

Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions

AdnKronos

Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions

Lun, 06/04/2026 - 14:35

Condividi su:

(Adnkronos) – Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions  Udinese e Como pareggiano 0-0 oggi lunedì 6 aprile nel match della 31esima giornata della Serie A. I lariani allenati da Fabregas frenano dopo 5 vittorie consecutive. Il Como, quarto in classifica, sale a 58 punti. L’Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato, raggiunge 40 punti. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta