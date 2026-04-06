(Adnkronos) – Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions Udinese e Como pareggiano 0-0 oggi lunedì 6 aprile nel match della 31esima giornata della Serie A. I lariani allenati da Fabregas frenano dopo 5 vittorie consecutive. Il Como, quarto in classifica, sale a 58 punti. L’Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato, raggiunge 40 punti.
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(Adnkronos) – Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions Udinese e Como pareggiano 0-0 oggi lunedì 6 aprile nel match della 31esima giornata della Serie A. I lariani allenati da Fabregas frenano dopo 5 vittorie consecutive. Il Como, quarto in classifica, sale a 58 punti. L’Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato, raggiunge 40 punti.