Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Lo ha reso noto il Cremlino. "Per decisione del Comandante Supremo, Vladimir Putin, in occasione della prossima festività della Pasqua ortodossa viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell'11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026", si legge nella nota del Cremlino. La Russia si aspetta che l'Ucraina rispetti la tregua annunciata da Putin, si legge sul sito del Cremlino. "Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l'esempio della Federazione Russa'' nel dichiarare un cessate il fuoco, si legge nel comunicato.
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(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Lo ha reso noto il Cremlino. "Per decisione del Comandante Supremo, Vladimir Putin, in occasione della prossima festività della Pasqua ortodossa viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell'11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026", si legge nella nota del Cremlino. La Russia si aspetta che l'Ucraina rispetti la tregua annunciata da Putin, si legge sul sito del Cremlino. "Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l'esempio della Federazione Russa'' nel dichiarare un cessate il fuoco, si legge nel comunicato.