Trapani celebra la Giornata Mondiale del Libro con un programma diffuso che unisce lettura, scuola e comunità

Trapani, 21 aprile 2026 – La Città di Trapani celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con una programmazione diffusa che attraversa l’intera giornata di giovedì 23 aprile, unendo riflessione istituzionale, promozione della lettura per l’infanzia e un grande appuntamento letterario serale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trapani e dalla Biblioteca Fardelliana, si inserisce nella cornice del Maggio dei Libri. Il programma si aprirà alle ore 10.00 al Complesso Monumentale di San Domenico con il seminario di approfondimento “La lettura condivisa a scuola e nella comunità”, nell’ambito del progetto nazionale “Passaparola – Leggere insieme”, promosso dall’Associazione Forum del Libro, che ha scelto la città di Trapani per approfondire e dibattere sul ruolo del libro come strumento di benessere psicosociale, sviluppo umano e tiene aperte le porte del sapere a chi rischia di restarne fuori. I saluti istituzionali saranno affidati a Chiara Faggiolani per il Forum del Libro, all’Assessore alla Cultura Rosalia D’Alì e a Renato Alongi per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. Al dialogo parteciperanno Gianluca Fiusco, Ornella Fulco, Noemi Genovese, Stefania La Via, Barbara Lottero, Giacomo Pilati, Giuseppe Prode e Maria Pia Salerno. A moderare, Paola Schellenbaum e Giuseppina Vullo. Nel corso dell’incontro, una parte laboratoriale vedrà protagonisti gli studenti. Alle ore 17.00, nella Sala Torrearsa della Biblioteca Fardelliana, spazio ai più piccoli con “In Fardelliana con BibliOrso”. Le bibliotecarie e le volontarie di Nati per Leggere Sicilia accoglieranno bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie per letture ad alta voce dedicate al tema “Sbocciano le storie. Ogni libro è una creatura viva”. Per chiudere, alle ore 18.00 al Teatro Tonino Pardo, un appuntamento speciale della rassegna TrapanIncontra, organizzata dalla Biblioteca Fardelliana e curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati. Protagonista sarà Alessandro D’Avenia con “L’Odissea e l’arte di essere mortali”, un monologo in cui lo scrittore e sceneggiatore, racconta il viaggio di Ulisse come un percorso di “naufragio” necessario per riscoprire se stessi e accettare la propria mortalità. Un racconto teatrale che intreccia il poema omerico e l’esperienza umana più profonda, trasformando il mito in una riflessione condivisa sul destino, il limite e il compimento di ogni vita. «La Giornata Mondiale del Libro è un appuntamento che Trapani ha scelto di vivere come un’occasione per mettere in dialogo istituzioni, scuole, biblioteche e cittadiniintorno a un bene comune fondamentale: la lettura», dichiarano congiuntamente il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’Assessore alla Cultura Rosalia D’Alì. «Ospitare nella nostra città un seminario nazionale del Forum del Libro, accogliere i bambini in Fardelliana con le volontarie di Nati per Leggere e chiudere la giornata con un autore come Alessandro D’Avenia significa affermare un’idea precisa: la lettura è uno strumento di crescita personale, di coesione sociale e di contrasto alla povertà educativa. La Biblioteca Fardelliana, cuore storico della cultura trapanese, firma la regia di un percorso culturale che esce dalle sue sale per abitare i luoghi simbolo della città». La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita. Per le letture di Nati per Leggere è richiesta la prenotazione alla Biblioteca Fardelliana (tel. 0923.21540 – agata.giuliano@bibliotecafardelliana.it).