Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno – in diretta tv e streaming – affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 del ranking, che al primo turno ha vinto il derby con il connazionale Moise Kouame per 6-3, 7-5. Sinner, all'esordio sulla terra rossa europea dopo i trionfi sul cemento americano nei tornei di Indian Wells e Miami, scende in campo nel secondo incontro sul Campo Centrale. Il programma si apre alle 11 con la sfida tra l'azzurro Matteo Berrettini, in tabellone con una wild card, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, nel main draw come lucky loser. E' presumibile che il match di Sinner, quindi, cominci non prima delle 13 – 13.30. Sinner e Humbert si sono affrontati per 2 volte, con una vittoria a testa. Il primo confronto diretto risale addirittura al 2019. All'epoca, il francese si impose nel match della fase a gironi delle Next Gen Atp Finals. Nel circuito maggiore, Sinner ha avuto la meglio nel 2021 sulla terra rossa degli Internazionali d'Italia al Foro Italico. L'azzurro arriva all'appuntamento con un record di 19 vittorie e 2 sconfitte nella stagione in corso. Humbert ha vinto 11 dei 20 match disputati nel 2026. Le partite di Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita.

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