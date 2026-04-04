Sicilia, La Vardera: “Non sarò Crocetta 2, io credo a una squadra, non a un uomo solo al comando”

“Non dovete avere paura che La Vardera possa essere un ‘Crocetta 2’, perché a differenza di Crocetta io ho una storia personale da difendere, un percorso da difendere. Io credo a una squadra, non a un uomo solo al comando”. A dirlo è stato Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e candidato alla Presidenza della Regione siciliana, ospite de ‘L’Intervista’ in onda su Rei Tv. A proposito del consiglio di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, di partire da una candidatura al Consiglio comunale, l’ex Iena ha replicato: “Io credo che per fare il presidente della Regione non bisogna essere stati necessariamente sindaco o consigliere comunale. Sono deputato regionale da tre anni e mezzo, ho fatto un corso accelerato in un Palazzo complicato e rivendico con orgoglio il lavoro fatto: poi saranno i cittadini a decidere”. (Loc/Adnkronos)