Settimana Velica Internazionale 2026, regate virtuali e la prestigiosa Ran 630 con Sailonline

(Adnkronos) – In occasione della Settimana Velica Internazionale 2026, gli appassionati di vela hanno l’opportunità di partecipare alle regate online di Sailonline, la piattaforma virtuale che permette di navigare e competere con velisti di tutto il mondo. Anche senza salire su una vera imbarcazione, sarà possibile vivere l’emozione delle regate, confrontarsi con tattiche reali e sentirsi protagonisti di uno degli eventi più prestigiosi della vela internazionale. Tra le competizioni più attese spicca la Ran 630 virtuale, l’edizione digitale della storica regata oceanica, nota per la sua lunghezza, complessità e prestigio internazionale. La Ran 630 ha sempre rappresentato un banco di prova per i migliori velisti, e la versione virtuale su Sailonline mantiene intatta l’adrenalina e la sfida tattica, permettendo a tutti gli utenti di iscriversi e partecipare. Il bando per la RAN 630 virtuale è già disponibile sul sito ufficiale di Sailonline: https://www.sailonline.org. Sailonline.org, gestito da Sailonline NavSim AB, società senza scopo di lucro di proprietà della comunità, offre simulazioni di navigazione avanzate che replicano vento, mare e tattiche di regata con un alto grado di realismo. La piattaforma è gratuita per tutti e supportata dagli abbonamenti SYC, garantendo così una crescita sostenibile e innovativa della comunità velica globale. Partecipare a Sailonline durante la Settimana Velica Internazionale significa essere parte della grande vela mondiale, testare le proprie abilità, confrontarsi con i migliori e vivere l’emozione di una regata di alto livello, anche restando davanti a uno schermo.

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