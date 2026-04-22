Sommatino. Predisposta dall’amministrazione comunale proposta di Regolamento per definizione agevolata dei tributi non riscossi

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale continua a lavorare per offrire strumenti concreti a sostegno dei cittadini.
È stata infatti predisposta la proposta di “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti”, già depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per il prossimo iter di approvazione in Consiglio.
Si tratta di un provvedimento importante, che consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con condizioni particolarmente vantaggiose: sarà infatti possibile accedere a forme di agevolazione e rateizzazione senza il pagamento degli interessi.
Un’opportunità concreta per tanti cittadini, pensata per alleggerire il peso delle pendenze e favorire il rientro in regola in modo più sostenibile.