Il nisseno Massimo Dell’Utri sottosegretario agli Esteri, giuramento a Palazzo Chigi davanti a Giorgia Meloni

È con il giuramento nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avvenuto a Palazzo Chigi nella Sala dei Galeoni, che si è ufficializzato l’ingresso di Massimo Dell’Utri nella squadra di Governo come nuovo sottosegretario agli Affari Esteri.

Durante la cerimonia, caratterizzata da un clima istituzionale ma cordiale, non sono mancate strette di mano e congratulazioni da parte della premier nei confronti del neo sottosegretario, a suggellare formalmente l’avvio del nuovo incarico.

La nomina era stata deliberata in precedenza dal Consiglio dei ministri, completando così l’iter previsto. Dell’Utri, coordinatore regionale in Sicilia di Noi Moderati, succede a Giorgio Silli, che ha lasciato l’incarico lo scorso febbraio per assumere un nuovo ruolo alla Segreteria generale dell’IILA.

Siciliano, classe 1966, avvocato cassazionista del Foro di Caltanissetta, Dell’Utri eredita anche le deleghe del predecessore, tra cui quella relativa alle politiche per gli italiani nel mondo. Un incarico di rilievo che lo proietta a pieno titolo nella dimensione nazionale, dopo un lungo percorso maturato tra professione e impegno politico nell’area moderata del centrodestra.

Il giuramento segna dunque l’avvio ufficiale del mandato alla Farnesina, con responsabilità che spaziano dalla cooperazione internazionale ai rapporti con le comunità italiane all’estero, in un contesto strategico per l’azione di governo.

L’ingresso di Dell’Utri rappresenta anche un momento significativo per il territorio nisseno, che vede un proprio rappresentante entrare nella squadra di Governo, contribuendo a rafforzare la presenza della componente centrista all’interno della maggioranza guidata da Meloni.