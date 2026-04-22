Caltanissetta, 25 aprile: la Cgil aderisce all’iniziativa per ricordare Giuseppina Panzica

In occasione del 25 Aprile la CGIL di Caltanissetta aderisce e parteciperà all’iniziativa promossa insieme ad Associazioni ,Organizzazioni , Movimenti e Partiti per ricordare Giuseppina Panzica ,donna siciliana di Caltanissetta esempio di resistenza civile e impegno quotidiano. Giuseppina non ha combattuto solo contro un invasore straniero, ma contro un sistema di oppressione e prevaricazione. Quella stessa scelta oggi si chiama integrità. Integrità contro le nuove forme di occupazione: la corruzione e le infiltrazioni mafiose. La mafia e la corruzione tolgono dignità al lavoro, esattamente come faceva il regime. Se si riceve un interdittiva antimafia, non si sta solo violando la legge ma si sta rubando il futuro ai giovani di Caltanissetta inquinando il mercato del lavoro. la Resistenza oggi significa esigere trasparenza dai palazzi del potere, senza timori e il lavoro deve servire come argine a tutto questo. Come CGIL, la priorità deve essere il lavoro pulito: non c’è libertà se il lavoro è mediato dalla corruzione o dai favori politici. I fatti accaduti in provincia non sono solo fatti di cronaca giudiziaria, sono ferite al corpo sociale. Il 25 Aprile commemoreremo una donna che scelse la montagna per liberarci dall’oppressione. Ma celebrare il 25 Aprile a Caltanissetta, in questo momento storico, significa capire che la Liberazione non è un processo concluso; la nostra Resistenza deve farsi quotidiana e difendere i valori della partigiana nostra concittadina oggi significa pretendere una provincia libera dal malaffare e dall’affarismo politico. La legalità non è un optional, è l’unico modo per onorare chi è morto per la nostra libertà. Non restiamo indifferenti.

La Segretaria Generale CGIL

Rosanna Moncada