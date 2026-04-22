Il coordinamento cittadino e provinciale Noi Moderati: “Prestigiosa nomina per Dell’Utri, lustro per Caltanissetta e la Sicilia”

Il coordinamento provinciale nisseno e quello cittadino di Noi Moderati esprimono soddisfazione per la nomina dell’avvocato Massimo Dell’Utri a sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In una nota congiunta, i rappresentanti del movimento sottolineano come si tratti di “un importante riconoscimento di alto profilo politico ed istituzionale” che darà “grande lustro e visibilità, anche a livello internazionale, alla nostra regione, alla provincia nissena e alla città di Caltanissetta”.

Il coordinamento evidenzia inoltre la fiducia nelle capacità del neo sottosegretario, ritenendo che saprà offrire “un valido ed attivo contributo alla gestione delle politiche estere, all’immigrazione, alla cooperazione internazionale e al raccordo con gli uffici del Ministero e con le strutture di diretta collaborazione”.



Non manca, infine, un passaggio di carattere umano e politico, con un ringraziamento per il percorso fin qui compiuto. “I migliori auguri e un sentito grazie a Massimo per il grande lavoro svolto, per la sua umanità e per la professionalità con cui ha condotto, sino ad oggi, le nostre battaglie politiche”, si legge nella nota, che si chiude con una delle espressioni che più lo contraddistinguono: “Andiamo avanti”.

Il documento porta la firma del coordinatore provinciale Michele Vecchio e del coordinatore cittadino Gioacchino Vincitore.