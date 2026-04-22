CSM nomina procuratori aggiunti: il nuovo presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta-settore penale è Gabriella Natale

Il plenum del Csm ha nominato all’unanimità come nuovi procuratori aggiunti di Palermo Francesco Del Bene e Caterina Malagoli, con una astensione Francesca Maria Mazzocco, e con un voto contrario e due astensioni Carlo Marzella. Con una astensione, sono stati votati anche i procuratori aggiunti di Genova Marco Zocco e Tiziana Paolillo e con un voto contrario Milto Stefano De Nozza come aggiunto a Bari. Nominati poi con una astensione il presidente di sezione del Tribunale di Treviso-settore civile Elena Rossi, all’unanimità il nuovo presidente di sezione del Tribunale di Ravenna-settore civile Antonella Allegra, presidente di sezione del Tribunale di Padova-settore civile Nicoletta Lolli, con una astensione il nuovo presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta-settore penale Gabriella Natale. Sempre con una astensione il plenum ha votato il nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catania-settore penale Francesca Cercone, il nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catania-settore penale Giuliana Fichera e nuovo presidente sezione del Tribunale di Roma-sezione penale Nicola Di Grazia. Questa mattina, inoltre, è stato votato dal plenum del Csm, con 14 voti a favore, il nuovo procuratore aggiunto di Brescia per migliore collocazione in ruolo Silvia Bonardi e 14 voti sono andati a Giulia Labia con una astensione.