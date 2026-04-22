Caltanissetta. Al Pala Galilei dell’IIS “Galilei – Di Rocco” l’incontro conclusivo del progetto Scialla promosso dal Rotary International

CALTANISSETTA. Il 21 aprile il PalaGalilei dell’Istituto scolastico “G. Galilei – A. Di Rocco” era gremito di studenti e studentesse, docenti e soci del Rotary Club di Caltanissetta per l’incontro conclusivo del Progetto “Scialla”, promosso dal Rotary International Distretto 2110 Sicilia –Malta e sostenuto dal R.C. di Caltanissetta.

Sono intervenuti la Presidente del R.C. Caltanissetta, l’Ing. Ivana Guarneri, la responsabile e organizzatrice del progetto, l’Avvocata Delia Perricone, i dirigenti scolastici: la Prof.ssa Loredana Schillaci per l’I.I.S. “Galilei – Di Rocco” e il Prof. Vito Parisi per l’I.S. “A. Volta”. L’evento ha avuto il privilegio di ospitare S.E. la Dott.ssa Domenica Motta, Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, e Padre Alessandro Giambra, cappellano dell’Istituto penale per i minorenni e docente del Liceo Classico, che hanno apportato un contributo di grande valore umano e formativo.

Entrambi i relatori, con grande spirito di condivisione, hanno posto l’attenzione su valori fondamentali: l’importanza dell’ascolto, la fiducia, il rispetto del prossimo e della diversità. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione di solitudine di molti adolescenti, spesso ignorata. Un incontro che ha lasciato un segno nei numerosi studenti presenti, così come negli adulti. I giovani hanno più volte applaudito e ringraziato i relatori e i professionisti che, nei mesi passati — a partire da novembre — si sono messi a disposizione delle scuole nell’ambito di un percorso che ha visto l’alternarsi di diverse figure per trattare tematiche di grande attualità: bullismo, cyberbullismo, revenge porn, deepfake e la mancanza di empatia, spesso all’origine di molte forme di violenza.

La squadra di service è stata composta da diversi professionisti soci rotariani: oltre a Delia Perricone, anche Irene Collerone, Marcella Milia, Claudia Alletto, Renato Tedeschi e Giuseppe Sagone, nonché dall’esperto esterno Dott. Fabio Di Pietra, psichiatra e psicoterapeuta. Preziosa la collaborazione dei docenti, in particolare del Prof. Gero Valenti, Vicepreside dell’I.I.S. “Galilei-Di Rocco”, della Prof.ssa Tiziana Di Francesco, referente scolastica per l’I.I.S. “Galilei-Di Rocco”, e della Prof.ssa Enza Nicosia per l’I.I.S. “A. Volta”.

Il progetto si è concluso con un forte messaggio di responsabilità e consapevolezza, invitando i giovani a diventare cittadini attivi e rispettosi, capaci di utilizzare in modo corretto e critico gli strumenti digitali e di costruire relazioni sane, fondate sul dialogo e sull’empatia. L’auspicio è quello di aver offerto spunti di riflessione per un uso consapevole dei social e dell’intelligenza artificiale e per una gestione più responsabile delle proprie azioni.