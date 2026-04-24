Serie D. Ultima chiamata per la Sancataldese: battere la Vigor Lamezia e sperare nei play out

Una partita da vincere senza se e senza ma. Un match di quelli nei quali conta solo conquistare i tre punti per continuare a coltivare il sogno play out e per provare a raddrizzare una stagione fin qui caratterizzata dalla presenza più di ombre che di luci.

C’è tutto questo in Sancataldese – Vigor Lamezia, penultima gara del campionato di serie D, girone I. Inutile stare qui a dire che la Vigor Lamezia, rispetto alla Sancataldese, ha una classifica migliore, perchè in realtà tutto ruota attorno ai verdeamaranto chiamati a concludere la serie dei match casalinghi di questo campionato con una vittoria.

Un’impresa non facile, ma certamente non impossibile; soprattutto se la Sancataldese dovesse imporre il suo proverbiale cuore in un match nel quale ne avrà bisogno veramente tanto per provare a fermare la compagine lametina che punta invece a chiudere il campionato oltre i 40 punti. La Sancataldese di Giovanni Campanella punterà molto su orgoglio, senso di appartenenza e spirito di identità.

Fondamentale, come sempre, potrà essere il sostegno del pubblico e del gruppo organizzato del tifo verdeamaranto, ma è chiaro che, senza una vittoria, tutto si complicherebbe maledettamente. Ecco perchè la Sancataldese deve puntare al successo sulla Vigor. Si tratta di una sorta di ultima chiamata nel contesto di un campionato nel quale, purtroppo, non tutto è andato nel giusto verso per i verdeamaranto.

Arbitrerà Sancataldese – Vigor Lamezia Giovanni Giannì di Reggio Emilia, con guardalinee A ntonio Russo di Torre del Greco e Pietro Fae di Ozieri. La partita sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento.