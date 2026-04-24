Caltanissetta. Ecco il resoconto dell’ultima seduta consiliare a Palazzo del Carmine

CALTANISSETTA. Si è svolto mercoledì 22 aprile il Consiglio comunale in seduta ordinaria di Caltanissetta.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta e ha invitato il pubblico consesso a dare inizio ai lavori.

In apertura di seduta sono state depositate due proposte di ordine del giorno firmate da tutti i consiglieri di minoranza, ritenute entrambe ammissibili. Su istanza del Presidente del Consiglio e in accordo con tutta la pubblica adunanza, le relative trattazioni sono state fissate a seguito delle due proposte di deliberazione già in calendario.

La proposta di deliberazione n. 23 del 12/03/2026: “Approvazione del Rendiconto della Gestione 2025 (art. 227 del D.Lgs. n.267/2000) e della Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione 2025, prevista dal 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000” è stata illustrata dall’assessore al Bilancio Guido Delpopolo e dal Ragioniere Generale Dott. Claudio Bennardo.

La Dott.ssa Leone ha espresso il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre il consigliere Angelo Scalia ha letto il parere favorevole della IV Commissione consiliare “Risorse e Sviluppo economico”, di cui è presidente, riportato a fronte di 3 voti a favore e 1 astensione.

La proposta è stata approvata dal Consiglio comunale con 15 voti favorevoli e 7 astenuti.

La proposta di deliberazione n. 22 del 12/03/2026: “Presa d’atto esclusione obbligo di redigere ed approvare il bilancio consolidato 2025”, è stata presentata dal Dir. della Direzione IV del Comune di Caltanissetta Claudio Bennardo.

Il presidente della IV Commissione “Risorse e Sviluppo economico”, Angelo Scalia, ha riportato il parere favorevole dello stesso organo consiliare, che ha votato la suddetta presa d’atto all’unanimità.

La proposta (n. 22 del 12/03/2026) è stata approvata dal Consiglio comunale con 14 voti favorevoli e 6 astensioni.

Al termine di tale votazione, il dibattito consiliare è proseguito con la trattazione del primo ordine del giorno presentato da tutti i consiglieri di opposizione, per mezzo del quale sono state richieste le dimissioni del Presidente del Consiglio comunale di Caltanissetta.

Oltre al consigliere Carlo Vagginelli, primo firmatario dell’ordine del giorno, sono intervenuti i consiglieri Di Carlo, Dierna, Longo, Petitto, Gambino e l’assessore Petrantoni.

L’ordine del giorno è stato respinto a seguito di 7 voti favorevoli, 13 voti contrari e 1 astensione.

Infine, è stato trattato il secondo punto all’ordine del giorno depositato da tutti i gruppi consiliari di minoranza con il seguente oggetto: “Sulla necessità di un atto di responsabilità del Sindaco Walter Tesauro a seguito degli ennesimi fatti giudiziari e politici che compromettono l’immagine delle istituzioni comunali della città di Caltanissetta per un ripristino della credibilità istituzionale e politica dell’Ente”.

L’ordine del giorno, attraverso il quale sono state richieste le dimissioni del Sindaco Walter Tesauro, con la consigliera Annalisa Petitto prima firmataria, è stato presentato al pubblico consesso dal consigliere Dierna.

Sono intervenuti nel corso del dibattito i consiglieri A.Scalia, Dierna Mosca e il Sindaco Tesauro.

L’ordine del giorno è stato respinto: 5 voti favorevoli e 13 voti contrari.

A seguito di quest’ultima votazione, alle ore 00:22 è stata dichiarata chiusa la seduta.