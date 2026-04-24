Gela piange Franco Gallo, Scuvera: «Voce autentica del territorio, sempre al servizio della comunità»

La morte di Franco Gallo, storico giornalista legato al quotidiano La Sicilia, lascia un vuoto profondo non solo nel panorama dell’informazione locale, ma anche nella comunità gelese che per anni si è riconosciuta nelle sue cronache e nei suoi racconti.

A ricordarne la figura è anche l’onorevole all’Ars di Fratelli d’Italia, Salvatore Scuvera, che sottolinea il valore umano e professionale di un cronista capace di interpretare con passione il proprio ruolo – dichiara il deputato all’Ars di Fratelli d’Italia – «Franco Gallo è stato una voce autentica del nostro territorio, un giornalista che ha saputo raccontare Gela con competenza, dedizione e amore per la sua comunità».

Per oltre trent’anni Gallo ha seguito da vicino le vicende sportive, in particolare il calcio locale, diventando un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori. Parallelamente, ha contribuito al dibattito cittadino anche attraverso trasmissioni televisive di approfondimento, affrontando temi sociali e politici con uno stile diretto e mai banale.

Il giornalista è stato colpito da un’improvvisa emorragia cerebrale e trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono rivelate critiche fino al decesso.



Un ricordo che si fa anche riconoscimento del suo impegno costante nel raccontare la realtà senza filtri, mantenendo sempre uno sguardo attento e radicato nel territorio – conclude il deputato all’Ars di Fratelli d’Italia – «La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per Gela e per il giornalismo locale. Rimarrà il segno del suo lavoro e della sua passione».

La redazione si stringe attorno alla famiglia.