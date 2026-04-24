Addio a Franco Gallo, cronista appassionato che ha raccontato Gela tra sport e impegno civile



Si è spento all’età di 61 anni Franco Gallo, storico collaboratore del quotidiano La Sicilia e volto noto del giornalismo locale, capace di attraversare con passione e coerenza oltre tre decenni di cronaca sportiva e civile.

Gallo è stato, fino agli ultimi giorni, una presenza costante nel racconto del calcio gelese, un ambito che ha seguito con competenza e dedizione, continuando a scrivere e commentare le vicende della squadra anche nelle ore precedenti al malore che lo ha colpito.

La sua attività giornalistica non si è limitata allo sport. Negli anni è diventato anche un punto di riferimento nel dibattito pubblico cittadino, grazie alla conduzione di trasmissioni televisive di approfondimento come “Agorà”, nelle quali affrontava con equilibrio e spirito critico i temi della politica e della vita sociale di Gela.



Professionista apprezzato e riconosciuto, Gallo ha raccontato la sua città in tutte le sue sfaccettature, mantenendo sempre uno sguardo diretto, spesso fuori dagli schemi, ma profondamente legato alla difesa e alla valorizzazione del territorio.



Colpito da un’improvvisa emorragia cerebrale, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che però non è bastato a salvargli la vita.



Con la sua scomparsa si chiude una pagina importante del giornalismo locale, fatta di passione, presenza costante e legame autentico con la comunità.

La redazione si stringe attorno alla famiglia.