Salute

Addio a Franco Gallo, cronista appassionato che ha raccontato Gela tra sport e impegno civile

Redazione

Addio a Franco Gallo, cronista appassionato che ha raccontato Gela tra sport e impegno civile

Ven, 24/04/2026 - 16:37

Condividi su:


Si è spento all’età di 61 anni Franco Gallo, storico collaboratore del quotidiano La Sicilia e volto noto del giornalismo locale, capace di attraversare con passione e coerenza oltre tre decenni di cronaca sportiva e civile.
Gallo è stato, fino agli ultimi giorni, una presenza costante nel racconto del calcio gelese, un ambito che ha seguito con competenza e dedizione, continuando a scrivere e commentare le vicende della squadra anche nelle ore precedenti al malore che lo ha colpito.
La sua attività giornalistica non si è limitata allo sport. Negli anni è diventato anche un punto di riferimento nel dibattito pubblico cittadino, grazie alla conduzione di trasmissioni televisive di approfondimento come “Agorà”, nelle quali affrontava con equilibrio e spirito critico i temi della politica e della vita sociale di Gela.

Professionista apprezzato e riconosciuto, Gallo ha raccontato la sua città in tutte le sue sfaccettature, mantenendo sempre uno sguardo diretto, spesso fuori dagli schemi, ma profondamente legato alla difesa e alla valorizzazione del territorio.

Colpito da un’improvvisa emorragia cerebrale, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che però non è bastato a salvargli la vita.

Con la sua scomparsa si chiude una pagina importante del giornalismo locale, fatta di passione, presenza costante e legame autentico con la comunità.
La redazione si stringe attorno alla famiglia.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta