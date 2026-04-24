Operazione “Mondo Opposto”, il plauso del NSC di Caltanissetta: “Esempio di dedizione e senso dello Stato”

La Segreteria Provinciale di Caltanissetta del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime un sentito apprezzamento nei confronti dei militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela per il successo dell’operazione denominata “Mondo Opposto”.

L’attività investigativa, conclusa lo scorso 22 aprile 2026, ha portato all’arresto di 32 persone e al deferimento di altre 3 agli arresti domiciliari, consentendo di smantellare una pericolosa famiglia mafiosa attiva nel territorio di Niscemi. �

NSC +1

Secondo il sindacato, si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’efficacia dell’azione dell’Arma, capace di operare con determinazione anche in contesti complessi e delicati. I Carabinieri coinvolti nell’operazione hanno dimostrato un altissimo senso del dovere, accompagnato da spirito di sacrificio e profondo attaccamento alle istituzioni.

Particolare rilievo viene dato al fatto che risultati di tale portata siano stati raggiunti nonostante una persistente carenza di organico, criticità che non ha però inciso sull’impegno quotidiano dei militari, confermando il loro ruolo di presidio fondamentale di legalità e sicurezza per la comunità.

Un plauso viene inoltre rivolto al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, colonnello Alessandro Mucci, per il coordinamento dell’attività investigativa e per il legame dimostrato con il territorio, in particolare con la comunità di Niscemi. Riconoscimento anche per il Capitano Fabio Mangione, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, il cui operato si è distinto per competenza e dedizione.

Il sindacato sottolinea come, grazie alla guida della struttura gerarchica e al valore dei singoli ufficiali e militari, l’Arma dei Carabinieri continui a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela della sicurezza pubblica.

Infine, viene espresso un sentimento di profonda gratitudine nei confronti di tutti i Carabinieri impegnati quotidianamente sul territorio, definiti custodi silenziosi della sicurezza collettiva e interpreti di un servizio svolto con eccellenza e spirito di abnegazione.