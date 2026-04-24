Serie D. A Lamezia Terme la Nissa vuol centrare l’obiettivo Lega Pro, ma deve battere il Sambiase

Siamo al dunque. Domenica va in scena Sambiase – Nissa a Lamezia Terme. Una trasferta che, assieme a quella dell’altra capolista Savoia sul campo dell’Athletic Palermo, ha tutta l’aria di poter essere decisiva per le sorti di questo campionato.

Si dirà, ma dopo queste due trasferte mancheranno ancora novanta minuti, ma l’impressione è che queste due trasferte possano essere decisive per le sorti di questa stagione 2025/2026. La Nissa andrà a Sambiase con la convinzione che, vincendo, potrà compiere un passo forse decisivo per la vittoria di questo campionato. Ma per farlo dovrà crederci sino in fondo.

Ovviamente, inutile nascondere che sarà altrettanto importante, per la Nissa, che il Savoia a Palermo non riesca a fare risultato. In quel caso, con il fanalino di coda Paternò da affrontare all’ultima giornata, per la Nissa la strada verso la vittoria finale del campionato e l’approdo tra i professionisti sarebbe in discesa.

C’è tuttavia da affrontare questo importante snodo chiamato Sambiase. La compagine lametina sta bene, è tra le squadre più in forma del campionato e, obiettivamente, costituisce un avversario rognoso. La Nissa lo affronterà potendo contare sul ritorno di Palermo dalla squalifica per un turno scontata con l’Enna. La squadra di mister Di Gaetano ha preparato il match di domenica con la consueta attenzione.

In casa Nissa c’è la consapevolezza che il Sambiase è un avversario da battere con una prova di personalità e carattere. Ecco perchè sarà fondamentale l’approccio ad una gara nella quale la Nissa dovrà sfruttare al massimo le occasioni che l’avversario potrà concederle senza comunque dimenticare che sarà altrettanto importante mantenere imbattuta la porta.

Stavolta i biancoscudati del presidente Luca Giovannone saranno sostenuti da tanti tifosi che arriveranno da Caltanissetta sia con due autobus che con mezzi privati. Il costo del biglietto per gli ospiti è 10 euro. Il biglietto è nominativo per cui, per entrare, sarà necessario esibire un documento di identità. Arbitrerà Sambiase – Nissa Juri Gallorini di Arezzo con guardalinee Simone Colella di Imperia e Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari. La partita sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento sulla pagina Facebook del Sambiase. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)