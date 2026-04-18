Salute

San Cataldo, torbidità dell’acqua: sospesa distribuzione idrica

Redazione 3

San Cataldo, torbidità dell’acqua: sospesa distribuzione idrica

Sab, 18/04/2026 - 13:07

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Si informa la cittadinanza che, a seguito dei controlli effettuati, è stata riscontrata una torbidità dell’acqua in ingresso ai serbatoi del Comune di San Cataldo superiore ai limiti previsti dai parametri di qualità. In via precauzionale e a tutela della salute pubblica, si è pertanto proceduto alla sospensione temporanea della distribuzione idrica nelle aree attualmente servite lungo la rete.La fornitura sarà ripristinata non appena i valori rientreranno nei parametri consentiti. Sono già in corso tutte le attività necessarie al monitoraggio e alla risoluzione della criticità.Seguiranno aggiornamenti.Ci scusiamo per il disagio arrecato.

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