Santa Caterina. M5S sosterrà il sindaco uscente Giuseppe Ippolito alle prossime elezioni amministrative

SANTA CATERINA. In vista delle prossime elezioni amministrative, cominciano a prendere corpo gli schieramenti politici che si sfideranno il 24 e 25 maggio per stabilire il nuovo governo della Città. Il Meet Up Movimento 5 Stelle di Santa Caterina ha annunciato che sosterrà alle prossime elezioni comunali il candidato a Sindaco Giuseppe Ippolito.

Come ha spiegato lo stesso M5S caterinese in una nota, <La decisione politica è frutto di un percorso di confronto e condivisione dei valori, delle idee e delle priorità per il futuro della città; Pino Ippolito rappresenta, per noi, la figura capace di unire competenza, visione e sensibilità verso i bisogni della comunità>. Il M5S caterinese ha poi rimarcato: <Crediamo che Ippolito sia la persona giusta per continuare a guidare la nostra comunità caterinese in un percorso di rinnovamento e sviluppo sostenibile. Con lui vogliamo costruire una città più giusta, inclusiva e dinamica.

L’unica richiesta avanzata dal gruppo, e accolta positivamente, è stata quella di pretendere assessori competenti in materia>. Nei prossimi giorni il gruppo 5 Stelle parteciperà attivamente alla campagna elettorale, contribuendo con idee, proposte e iniziative aperte ai cittadini, per promuovere una visione condivisa del futuro della città. Nel contempo, ha anche confermato che un giovane caterinese, Elia Rizza, rappresenterà il gruppo del M5S all’interno della lista degli aspiranti consiglieri comunali <Con la fiducia di poter avere anche qualche carica istituzionale>.