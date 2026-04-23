San Cataldo. Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: risultati e vincitori del 5° turno dell’8° Torneo

SAN CATALDO. Con il 5° turno del 8° Torneo in corso, che si è svolto ieri sera presso una Nuova Locanda in festa con luci e musica e tanto buon mangiare, sembra ormai tutto definito per quanto riguarda l’accesso diretto alla Finalissima del 13 maggio. Vincono infatti i rispettivi tavoli Andrea Kiswarday (Plasma97), recente secondo classificato alla finale del Master di Risiko di Firenze, e Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22), che consolida con la vittoria la sua seconda posizione ben distante dalle posizioni che lo seguono. Dietro di loro è battaglia per l’accesso alle due semifinali che si giocheranno il 6 maggio, con Giulia Gulino (Railgun) che vincendo la sua partita ieri sera si è assicurata una risalita rapida della classifica in posizione sicura da semifinalista.

Dodici giocatori ieri sera impegnati in 3 tavoli da 4 giocatori, che inseguono le posizioni di classifica per il superamento del turno. Per quanto riguarda l’accesso alle semifinali tutto sarà rinviato al 6° e ultimo turno di qualificazione della prossima settimana, che ha una particolarità. Sarà, infatti, il turno di scarto del peggior risultato conseguito nella prima fase, anche se fosse determinato da un’assenza. Questo significa che senza la vittoria alcuni giocatori potrebbero scivolare all’indietro nelle posizioni di classifica per effetto di uno scarto di punti che li svantaggerebbe nei confronti dei futuri vincitori. Di fatto l’accesso alle semifinali è riservato a sette giocatori che saranno posizionati dal 3° al 9° posto della classifica provvisoria al termine del 6° turno, e da un ottavo giocatore che è colui o colei che avendo giocato almeno 2 partite ha conseguito un maggior punteggio rispetto degli altri giocatori non direttamente qualificati alle semifinali.

Questa formula di Torneo è molto avvincente perché turno dopo turno, partita dopo partita, rimescola le posizioni di classifica ad ogni serata di gioco, e tutti possono conquistare un posto almeno come semifinalista. I due vincitori dei tavoli di semifinale del 6 maggio poi, raggiungeranno i due finalisti diretti per giocarsi la vittoria del Torneo e, per il giocatore tesserato in esclusiva al Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” con posizione di classifica maggiore degli altri, vi sarà anche l’attribuzione di una wild card per l’accesso alla finale individuale di risiko Sicilia che si svolgerà a Siracusa il prossimo Novembre.

Nel frattempo questa Domenica 4 giocatori del Risiko Club “Il Pifferaio” si recheranno a Catania per partecipare al Master Nazionale di Risiko che qualificherà il vincitore al Campionato Nazionale del 2027. Sono già iscritti quasi 90 giocatori e non sarà facile conquistare le posizioni di alta classifica o addirittura vincere il Torneo, però di sicuro proveranno a fare la loro buona figura, anche perché per l’anno 2025 il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo e vice campione regionale di Risiko a squadre sui 7 Club Siciliani partecipanti. Questo significa che il gioco del Risiko ha un bel successo nella cittadina Sancataldese.

Per chiunque volesse partecipare al sesto turno di gioco dell’8° Torneo, previsto per il prossimo Mercoledì 29 aprile, e alle altre attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, anche unirsi ad esempio alla giornata di gioco di Domenica prossima a Catania, è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati