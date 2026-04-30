Nomina Ingala, Rudi Maira: “Scelta lungimirante, segnale per nuove risorse in politica”

Arrivano attestati di apprezzamento per la nomina della nissena Elisa Ingala ad assessore regionale. Tra questi, anche l’intervento di Rudi Maira, che evidenzia il valore politico della scelta.



Un plauso che mette in evidenza non solo il profilo della neo assessora, ma anche il significato più ampio della decisione sul piano politico e territoriale. Intervenendo sulla nomina di Elisa Ingala nella giunta regionale, Rudi Maira ha sottolineato l’importanza della scelta e le sue possibili ricadute in termini di rinnovamento.



“Mi congratulo con la scelta lungimirante di Raffaele Lombardo di indicare Elisa Ingala come Assessore Regionale non solo perché scelta giusta per le qualità personali e professionali di Elisa, che certamente svolgerà ottimamente l’incarico affidatoLe, ma, soprattutto, perché è un ottimo metodo e segnale per avviare alla politica nuove risorse, il che mi sollecita anche personalmente ad una nuova attenzione ed a un rinnovato impegno per la nostra Città e per la nostra Provincia”.



Parole che pongono l’accento sul valore del rinnovamento e sull’esigenza di rafforzare l’impegno politico e istituzionale per il territorio, in una fase considerata strategica per la crescita della comunità locale.