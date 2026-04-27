Motori accesi per la 49ª Cronoscalata Catania–Etna con la presentazione a Nicolosi

È stata presentata questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Nicolosi, la 49ª edizione della Catania–Etna, la storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Catania, in programma il 9 e il 10 maggio. La competizione sarà valida come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano Velocità in Salita.

All’incontro con la stampa hanno preso parte il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio, il vicepresidente e pilota Enrico Grimaldi, la direttrice Rita Caruso, insieme al sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti, all’assessore allo Sport Alessandro Chisari e ai rappresentanti delle principali scuderie automobilistiche e al pilota Michele Puglisi. Giovane talento etneo, Puglisi sarà per la prima volta al via della Catania–Etna. Il pilota arriva da un brillante quinto posto assoluto alla Coppa della Consuma, confermandosi tra i protagonisti emergenti del panorama delle cronoscalate.

Ad aprire la conferenza è stato il primo cittadino del comune etneo. “Siamo onorati – ha detto Angelo Pulvirenti – di poter ospitare questa storica competizione che, tra l’altro, sta pian piano tornando ai fasti di un tempo. È una gara che caratterizza tutto il nostro territorio, quindi cerchiamo e cercheremo di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, logistiche, economiche e di visibilità, affinché tutto si svolga nel migliore dei modi, anche dal punto di vista ambientale”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Automobile Club Catania. “Anche per noi è un onore essere gli organizzatori della Catania–Etna – ha sottolineato Maurizio Magnano San Lio – innanzitutto per il suo valore storico, confermato dalla presenza del Principe Grimaldi, che rappresenta questa corsa sia per le tante partecipazioni e vittorie sia per il ruolo di vicepresidente dell’ACI che oggi ricopre. Abbiamo celebrato i 100 anni di questa gara e siamo alla 49ª edizione, che sarà particolarmente importante in vista del traguardo della 50ª, che vogliamo rendere davvero indimenticabile. Auspichiamo che questa interazione con il territorio si allarghi sempre di più”. Il presidente ha inoltre espresso gratitudine a tutte le realtà che, con passione e professionalità, contribuiscono alla realizzazione della manifestazione.

Il vicepresidente dell’Automobile Club Catania e pilota, il Principe Enrico Grimaldi, ha evidenziato le caratteristiche tecniche del percorso: “Questo tracciato è unico nel suo genere: molto scorrevole nella prima parte, con velocità di punta elevate, e caratterizzato, nella seconda, dai ‘tornantoni’. Il tutto con il mare alle spalle e lo sguardo verso il vulcano”. Apprezzamento per l’organizzazione è stato espresso anche dall’assessore Alessandro Chisari: “Crediamo nel gioco di squadra: è fondamentale avere una comunione di intenti”. La direttrice dell’Automobile Club Catania ha infine ricordato le iniziative collaterali. “Tra gli appuntamenti che accompagnano la manifestazione – ha ricordato Rita Caruso – c’è ‘Le regole e i campioni’, tavola rotonda sulla sicurezza stradale rivolta agli studenti delle scuole superiori, in programma venerdì 8 maggio alle ore 9.30 presso l’Auditorium di Nicolosi, con la partecipazione di Andrea Montermini, già pilota di Formula 1 e pluricampione internazionale Gran Turismo”.

Proseguono intanto le iscrizioni per uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama motoristico nazionale, che anche quest’anno promette spettacolo e adrenalina lungo i 7,5 chilometri del suggestivo tracciato che si snoda alle pendici dell’Etna, da sempre banco di prova tecnico per i migliori piloti della specialità. La Catania–Etna si conferma così non solo come una competizione sportiva di primo piano, ma anche come un’importante occasione di promozione del territorio, capace di valorizzare uno dei paesaggi più affascinanti del Mediterraneo.