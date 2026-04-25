Sicilia, rimpasto governo passa da scelta di FdI: Amata si dimette?

Fari puntati su Fratelli d’Italia: il partito chiederà all’assessore regionale Elvira Amata di fare un passo indietro o le confermerà la fiducia facendo leva su posizioni garantiste nonostante a settembre si presenterà davanti al giudice per rispondere dell’accusa di corruzione contestata dalla Procura di Palermo e accolta dal gip? E’ l’interrogativo al quale è appeso l’esito del rimpasto di governo in Sicilia.

Domenica 26 aprile Arianna Meloni e Giovanni Donzelli a Enna incontreranno la classe dirigente siciliana di FdI in una riunione a porte chiuse, organizzata da Luca Sbardella, commissario del partito nell’Isola. Dai colloqui potrebbe arrivare il responso sulla situazione dell’assessore Amata: conferma o sostituzione in giunta. E di conseguenza, a stretto gito, il governatore Renato Schifani compirà le proprie scelte.

Il tempo infatti sta per scadere: il presidente intende chiudere la partita entro martedì, in modo che i nuovi assessori potranno giurare mercoledì e definire gli staff, evitando di scavallare la data ultima del 30 aprile perché dal giorno successivo sarà impossibile per i neo assessori comporre gli uffici di gabinetto per il blocco delle assunzioni di personale esterno dovuto alla mancata approvazione del rendiconto della Regione per il 2025, in fase di definizione.

Se Amata lascerà la giunta, a quel punto anche Luca Sammartino, pure lui a processo per corruzione per un’altra indagine, sarà sostituito dalla Lega; in caso di conferma di Amata e con Sammartino al suo posto, Schifani si limiterà ad assegnare le due deleghe che ha ad interim da cinque mesi – dopo l’inchiesta che ha mandato ai domiciliari per corruzione Totò Cuffaro – a due nuovi assessori (Funzione pubblica e Politiche sociali) indicati rispettivamente da Dc e Mpa.

Rimane ancora un altro nodo, da sciogliere in 48 ore: confermare i due tecnici in presenti in giunta o assegnare almeno una delle deleghe, quella alla Sanità (nelle mani di Daniela Faraoni), a un esponente di Forza Italia, come da un po’ di tempo chiede una parte del partito