Migranti, nella notte 67 persone sbarcate a Pozzallo

Sono state completate intorno all’1.30 di questa notte, a Pozzallo, le procedure di accoglienza per 67 migranti. Erano stati messi in salvo qualche ora prima dalla motovedetta Cp 311 della Guardia costiera a una cinquantina di miglia a sud di Portopalo di Capo Passero. Si tratta di 59 uomini, due donne e due minori apparentemente non accompagnati. Secondo quanto apprende AGI, il gruppo sarebbe partito dalle coste delle Libia circa 4 giorni prima di essere soccorso. Le nazionalita’ di provenienza sono Bangladesh, Marocco, Egitto e Sudan. Dal doppio controllo medico a cura di Usmaf – ufficio della sanita’ marittima – e dell’ Asp, azienda sanitaria provinciale di Ragusa, guidati dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, sarebbe emerso qualche caso di scabbia e alcuni traumi non gravi. In banchina per le procedure di accoglienza anche la Protezione civile e la fondazione Migrantes. (AGI)