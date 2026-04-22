Marco Masini al “Il Casale” per il “firmacopie” di “Perfetto Imperfetto”: musica, racconti e grande partecipazione

Un pomeriggio all’insegna della musica e delle emozioni quello vissuto ieri al centro commerciale “Il Casale”di contrada Bigini a San Cataldo, dove Marco Masini ha incontrato il pubblico in occasione del “firmacopie” del suo ultimo lavoro discografico.

Tra chiacchiere, sorrisi e momenti di condivisione, l’artista si è raccontato con grande disponibilità, entrando in sintonia con i presenti e regalando un’esperienza autentica e coinvolgente. Non sono mancati i momenti musicali, con il pubblico che ha accompagnato Masini cantando alcuni dei suoi brani più noti, trasformando l’incontro in una vera festa.

Al centro dell’evento la presentazione del nuovo album, Perfetto Imperfetto, di cui il cantautore ha svelato curiosità, significati e ispirazioni, offrendo uno sguardo personale sul percorso artistico che ha dato vita al progetto.



A rendere ancora più fluida e coinvolgente la serata è stata la conduzione dello showman Ernesto Trapanese, che con professionalità e padronanza del palco ha fatto gli onori di casa, guidando il pubblico tra i vari momenti dell’incontro con ritmo e naturalezza.

Grande la partecipazione del pubblico, che ha riempito gli spazi del centro commerciale, testimoniando ancora una volta il forte legame tra l’artista e i suoi fan. Un evento riuscito, capace di unire intrattenimento e qualità artistica, lasciando nei presenti il ricordo di un pomeriggio speciale.