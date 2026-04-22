Mafia, il Procuratore di Caltanissetta De Luca: “Con il maxi blitz di oggi Cosa Nostra di Niscemi ridotta ai minimi storici”

“Con l’attività giudiziaria di oggi ritengo che si sia reso un buon servizio ai cittadini, in particolare quelli di Niscemi, gravati dal gravissimo problema della frana. Noi, come competenza distrettuale antimafia, cerchiamo di aiutare la cittadinanza sgravando di dosso il gravoso fradello dell’ingerenza di Cosa nostra”. Lo ha detto il Procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca nel corso della conferenza stampa per la maxioperazione antimafia che ha portato all’arresto di oltre 30 persone nel nisseno. “Con l’attività di oggi – dice – Cosa nostra di Niscemi è ridotta ai minimi storici e riteniamo ragionevolmente che per un apprezzabile periodo non sarà in grado di nuocere”. (Adnkronos)