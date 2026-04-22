Attività produttive, il 23 aprile l’assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazione

Saranno presentati giovedì 23 aprile alle 15, nella sala Libero Grassi degli uffici regionali di via degli Emiri 35 a Palermo, quattro nuovi bandi destinati a sostenere lo sviluppo economico e l’imprenditorialità in Sicilia. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, illustrerà nel dettaglio le opportunità previste dal Pr Fesr Sicilia 2021-27. Si tratta di un pacchetto organico di misure pensate per rafforzare il tessuto produttivo, sostenere la nascita di nuove imprese e incentivare gli investimenti, con una particolare attenzione ai territori e alle filiere innovative.

Nel dettaglio i bandi presentati saranno: “Azione 1.3.1” per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove micro e piccole imprese innovative, anche attraverso servizi di incubazione e accompagnamento. La dotazione supera i 22 milioni di euro e prevede contributi fino al 70-80% delle spese ammissibili; “Azione 1.3.1”, misura rivolta in particolare a giovani e donne, con oltre 40 milioni di euro, destinata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese nei diversi territori siciliani; “Azione 1.3.2” mira a rafforzare la competitività delle imprese già esistenti, con 21 milioni di euro per nuovi investimenti produttivi, innovazione e riconversione; “Azione 1.3.2” è dedicata agli investimenti nei sistemi territoriali, con oltre 40 milioni di euro e contributi fino al 60% per programmi di sviluppo e innovazione delle piccole e medie imprese.

L’obiettivo complessivo delle quattro misure è quello di sostenere la crescita del sistema imprenditoriale siciliano, favorendo innovazione, competitività e sviluppo territoriale.

Durante l’incontro saranno forniti tutti i dettagli operativi sui bandi, comprese le modalità di accesso e i criteri di selezione, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione di imprese, professionisti e aspiranti imprenditori.