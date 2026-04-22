Dopo un incidente stradale aggredisce i soccorritori del 118 e i carabinieri, 44enne arrestato nel Catanese

Dopo un incidente stradale aggredisce i soccorritori del 118 e i carabinieri. E’ accaduto a Palagonia, nel Catanese, dove per un 44enne sono scattate le manette con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a personale esercente una professione sanitaria nell’adempimento delle sue funzioni e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. I militari sono intervenuti in contrada di Nunziata dopo la segnalazione di un incidente con feriti avvenuto tra un camion e un’auto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma l’uomo, alla guida del mezzo pesante, avrebbe dapprima rivolto le sue ‘attenzioni’ nei confronti del personale sanitario intervenuto per prestare soccorso all’automobilista rimasto ferito nello scontro. In particolare, avrebbe inveito contro infermiere, soccorritrice e autista dell’ambulanza, costringendo quest’ultimo, nel parapiglia generale, a staccare le chiavi dal quadro d’accensione del mezzo perché il 44enne, dopo essersi sistemato al posto di guida dell’ambulanza, stava per avviarne il motore. Subito dopo l’uomo si è diretto verso l’autovettura di servizio dei carabinieri, scagliandosi contro il militare alla guida e minacciandolo di morte. Immediatamente bloccato, è stato arrestato. L’arresto è stato convalidato. (Adnkronos)