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Operazione antimafia nel Nisseno, Scuvera: “Lo Stato c’è e si vede nelle azioni e nella capacità di intervenire dove la criminalità prova a radicarsi”

Redazione 3

Operazione antimafia nel Nisseno, Scuvera: “Lo Stato c’è e si vede nelle azioni e nella capacità di intervenire dove la criminalità prova a radicarsi”

Mer, 22/04/2026 - 13:54

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“Rivolgo un plauso all’operazione condotta dai Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha portato a 35 misure cautelari tra Niscemi e Catania per associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e concorrenza illecita, insieme al sequestro di aziende e beni per milioni di euro. Colpire gli interessi economici di queste organizzazioni e ridurne la capacità di condizionare il territorio significa togliere spazio a chi incide sul vivere civile delle persone per bene. Lo Stato c’è e si vede nelle azioni e nella capacità di intervenire dove la criminalità prova a radicarsi.” Così in una nota il deputato di FdI all’Ars Totò Scuvera.

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