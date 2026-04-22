Caltanissetta. Incontro delle classi quinte del Liceo “Ruggero Settimo” con il diplomatico Michele Valensise

CALTANISSETTA. Le classi quinte del Liceo “R. Settimo” hanno incontrato il dott. Michele Valensise, diplomatico di grande spessore, che è stato ambasciatore, segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, e attualmente è presidente dell’Istituto Affari internazionali e membro del team PESES, il Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dal Professor Carlo Cottarelli, che ha come obiettivo quello di offrire agli studenti delle Scuole Secondarie di tutta Italia la straordinaria opportunità di confrontarsi con protagonisti ed esperti della recente scena politica economica italiana.

Il dott. Valensise ha offerto agli studenti un quadro completo della storia dal periodo postbellico ad oggi con tutti gli attori coinvolti nel tempo e responsabili degli equilibri mondiali: partendo dall’ URSS per arrivare alla Russia di Putin, dall’Europa con in suoi padri fondatori, dagli USA della Guerra Fredda a Trump, dalla Cina povera alla grande potenza mondiale attuale tutti i protagonisti dello scacchiere geopolitico sono stati analizzati nel tempo per arrivare alle guerre attuali e all’instabilità che caratterizza il nostro quotidiano.

Curiosi e coinvolti gli studenti: hanno rivolto parecchie domande molto acute sui costruttori di armi, la funzione attuale dell’ONU e della NATO, la crisi del multilateralismo, la fragilità dell’Europa.

L’incontro, che ha aperto nuove pagine di approfondimento per i nostri studenti, è stato introdotto dalla DS Rossella Maria Rindone e condotto dalla prof.ssa Giusi Iannuzzo.

