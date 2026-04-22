Caltanissetta, Bilancio Partecipativo 2026: al via la presentazione delle proposte progettuali

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che, a seguito del completamento delle votazioni per la selezione delle aree tematiche, è ufficialmente aperta la terza fase del Bilancio Partecipativo 2026.Da oggi, infatti, i cittadini residenti nel Comune con almeno 16 anni di età sono invitati a presentare le proprie proposte progettuali per il miglioramento della città.Per l’edizione 2026, i cittadini hanno individuato tre settori prioritari entro i quali dovranno svilupparsi le proposte: 1. Attività Culturali e Sportive; 2. Politiche Sociali, Educative e Giovanili; 3. Rigenerazione Urbana.

Il fondo complessivo stanziato è di € 37.100,00. Ogni singolo progetto dovrà prevedere un costo massimo omnicomprensivo di € 5.300,00 e dovrà essere ultimato tassativamente entro il 31 dicembre 2026.Si tratta di una fase decisiva di questo importante strumento di democrazia diretta, come sottolineato dall’assessore alla Partecipazione Civica Ermanno Pasqualino: “Siamo entusiasti di entrare nel vivo di questo percorso di concreta cittadinanza attiva. L’auspicio di questa Amministrazione è che la risposta della cittadinanza sia ancora più forte rispetto al passato, puntando a superare le 22 proposte ricevute lo scorso anno.Sono certo che dai nisseni arriveranno idee progettuali innovative e di pubblico interesse, capaci di generare un valore reale per tutta la nostra collettività”.Le proposte, presentate in forma singola o associata (ogni cittadino può presentare un solo progetto per ogni area tematica), devono includere: titolo, finalità, destinatari, cronoprogramma, descrizione e dettaglio delle spese.La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22 maggio 2026 attraverso uno dei seguenti canali:· Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune.· Posta raccomandata A/R: indirizzata alla Direzione IV – Uff. Ragioneria, C.so Umberto I, n°132.· PEC: all’indirizzo protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

È necessario specificare nell’oggetto: “Bilancio Partecipativo 2026 – Progetto area tematica (indicare l’area scelta)”.Per ogni proposta progettuale dovranno essere indicati:- Nome e Cognome del Mittente (Proponente);- Oggetto: “Bilancio Partecipativo 2026 – Progetto area tematica (indicare l’area tematica per la scelta effettuata relativa al progetto presentato)”;- La Direzione IV- Uff. Ragioneria, a cui viene indirizzato il progetto.Al termine della scadenza, una Commissione Valutativa avrà a disposizione 20 giorni per esaminare la fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria dei progetti. Le proposte ammesse saranno successivamente pubblicate per la votazione finale da parte della cittadinanza. LEGGI L’AVVISO INTEGRALE