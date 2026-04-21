L’Instituto Cervantes di Palermo celebra la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” ospitando il traduttore e poeta Juan Antonio Bernier

L’Instituto Cervantes Palermo celebra la Giornata mondiale del libro e diritto d’autore ospitando il traduttore e poeta Juan Antonio Bernier che, per l’occasione, presenterà la traduzione in italiano dei suoi libri Breves erizos verdes (2020) e Fruto previo (2021).L’iniziativa, in programma per giovedì 23 aprile alle ore 17.00 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33), è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Palermo e con il Liceo linguistico “Ninni Cassarà”, i cui studenti hanno tradotto i libri dell’autore. Le pubblicazioni sono state curate da Erika Drago e Assunta Polizzi, casa editrice Linea Edizioni.Juan Antonio Bernier, nato a Cordova nel 1976, è traduttore, autore di diversi libri e regista.La poesia è la sua forma letteraria prediletta letteraria; tra i vari titoli citiamo El invierno, de nuevo (El Átomo, 1998; Ediciones del 4 de Agosto, 2024), Así procede el pájaro (Pre-Textos, 2004), Árboles con tronco pintado de blanco (Pre-Textos, 2011), Letra y nube (Pre-Textos, 2017) Fruto previo, (Pre-Textos, 2021) e del manuale Breves erizos verdes, 50 consideraciones antes de escribir un poema (Cántico, 2020). Ha tradotto in collaborazione con autori come Elaine Feinstein (Hiperión, 2003), Giorgio Caproni (Pre-textos, 2012), Danila Stoyánova (Cántico, 2019) e Guillevic (Cántico 2022). Nel 2005 ha ricevuto il Premio Ojo Crítico per la poesia dalla Radio Nacional de España e nel 2009, durante la sua co-direzione del festival Cosmopoética, il Premio Nacional de Fomento de la Lectura. È stato inoltre insignito, tra gli altri, del I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona (2021), Lorenzo Gomis (2023) e Manuel Alcántara (2023). Come regista, ha presentato in anteprima alla Filmoteca de Andalucía, insieme al fratello Rafael Bernier, il lungometraggio documentario Miles in Bello: Juan Bernier en la guerra de los españoles (Fruto Previo Producciones, 2023).L’ingresso alla presentazione è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.