Lampedusa, la Croce Rossa Italiana attiva il servizio di accompagnamento per persone con difficoltà a deambulare

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Lampedusa e Linosa rafforza il proprio impegno sul territorio attivando un servizio di accompagnamento dedicato ad anziani, persone con disabilità e utenti con difficoltà a deambulare.Il servizio nasce con l’obiettivo di garantire maggiore autonomia e accesso ai servizi essenziali, offrendo un supporto concreto negli spostamenti quotidiani e nelle esigenze sanitarie e sociali. I trasporti vengono effettuati con mezzo attrezzato, specificamente predisposto per il trasporto di persone con disabilità motorie, dotato di pedana e sollevatore per carrozzine, oltre a sistemi di sicurezza certificati. L’accompagnamento è assicurato dai volontari e dagli Operatori del Servizio Civile Universale della CRI di Lampedusa e Linosa, formati per garantire assistenza qualificata durante tutte le fasi del servizio, dalla salita e discesa dal mezzo fino al raggiungimento della destinazione. Il servizio comprende:accompagnamento a visite mediche e prestazioni sanitariesupporto per esigenze sociali e personali, come commissioni e accesso ai servizi pubblicitrasporto assistito per persone con mobilità ridottaConsiderata la crescente richiesta, si invita la cittadinanza a prenotare con anticipo. Le richieste saranno gestite nel rispetto delle priorità sanitarie e assistenziali.Modalità di accesso al servizio: È possibile richiedere informazioni, conoscere le tariffe e prenotare tramite: telefono: 334 9171475 (dal lunedì al venerdì, ore 08:30 – 18:00); Canale WhatsApp: 334 9171475; email: lampedusalinosa@cri.it.

Con questa iniziativa, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lampedusa e Linosa conferma il proprio ruolo di presidio di solidarietà sul territorio, promuovendo inclusione, dignità e sostegno alle persone più fragili.