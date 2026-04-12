Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna: Documento programmatico per i candidati sindaci Comune di Vallelunga

In vista delle elezioni amministrative del Comune di Vallelunga Pratameno, La Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, sindacato dei pensionati della Cisl, che rappresenta e tutela migliaia di cittadini anziani e fragili nel territorio, intendono sottoporre ai candidati sindaci un insieme di proposte concrete per migliore la qualità della vita della popolazione, con particolare attenzione a sanità e welfare locale. Criticità rilevate nel territorio Sanità. Difficoltà di accesso alle cure e visite specialistiche: tempi di attesa elevati; carenza di servizi sanitari di prossimità, insufficienza dell’assistenza domiciliare; servizi sociali, assistenza domiciliare anziani non adeguata al fabbisogno, carenza di servizi per non autosufficienti; isolamento sociale degli anziani, difficoltà di accesso ai servizi per mancanza di informazione e supporto. Proposte in materia di Sanità. Rafforzamento della medicina territoriale potenziamento ambulatori locali presenza stabile di medici e infermieri di comunità: accesso facilitato alle prestazioni attivazione di sportello comunali di supporto alla prenotazione (CUP), convenzioni per trasporto sanitario e sociale; Sviluppo dell’assistenza domiciliare, incremento delle ore di ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); presa in carico continuativa dei pazienti cronici; prevenzione e invecchiamento attivo, campagne di screening gratuiti programmi di screening gratuiti; programmi di educazione sanitaria. Proposte in materia di Servizi Sociali Potenziamento assistenza domiciliare (SAD), aumento delle ore e degli utenti beneficiari; riduzione delle liste di attesa; servizi per la non autosufficienza; attivazione di centri diurni, sostegno alle famiglie caregiver, contrasto alla solitudine degli anziani, creazione di centri di aggregazione sociale; promozione di iniziative intergenerazionali. Impegni richiesti ai candidati sindaci La Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna chiede ai candidati: L’inserimento di queste priorità nel programma elettorale; L’istituzione di un tavolo permanente di confronto con le organizzazioni sindacali; Il monitoraggio periodico dei servizi sanitari e sociali; La destinazione di risorse adeguate al welfare locale. Investire in sanità e servizi sociali significa garantire dignità, inclusione e qualità della vita, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. La Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per costruire risposte concrete e sostenibili ai bisogni dei cittadini