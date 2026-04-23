Confindustria Nautica e Trussardi Casa avviano collaborazione per Salone Nautico Internazionale

(Adnkronos) – Al Fuorisalone di Milano, lo Showroom Trussardi ha ospitato il talk “Nautica & Lifestyle”, durante il quale è stata annunciata la collaborazione tra Confindustria Nautica e Trussardi Casa e presentata la settima edizione del Design Innovation Award. L'evento, inserito nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rappresentato un momento di confronto sul dialogo sempre più stretto tra nautica, lifestyle e design. “Nella storia di Trussardi – ha spiegato Alberto Racca, Ceo Trussardi e Gruppo Miroglio – ci sono due valori che hanno sempre guidato il nostro approccio. Il primo è la gentilezza: un’idea di dialogo come forza, che attraversa mondi diversi e mette in relazione esperienze e linguaggi. Il secondo è l’eleganza italiana, intesa non come ostentazione ma come qualità profonda, riconoscibile. È su questi valori che siamo particolarmente orgogliosi di avviare questo percorso come lifestyle partner del Salone Nautico Internazionale, contribuendo a portare la nostra visione anche nel mondo della nautica. Ci auguriamo che questo sia davvero l’inizio di una collaborazione ampia e duratura con Confindustria Nautica e con l’intero settore. Benvenuti a casa Trussardi.” Piero Formenti, presidente Confindustria Nautica ha riconosciuto che “quello che mi ha colpito entrando in questo showroom è una sensibilità progettuale molto vicina al nostro mondo: un’eleganza mai ostentata, ma percepita, e una grande attenzione al rapporto tra design, spazi e qualità del vivere. È lo stesso approccio che ritroviamo nella nautica dove forma, funzionalità ed esperienza devono convivere. In questo senso, la collaborazione con Trussardi Casa nasce in modo naturale e rappresenta un’opportunità concreta per sviluppare nuove sinergie, mettendo in dialogo due ambiti di eccellenza del Made in Italy: la nautica da diporto, con la sua vetrina d'eccellenza rappresentata dal Salone Nautico Internazionale, e il mondo della moda, del design e del lifestyle”. Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica ha sottolineato che “il Design Innovation Award è nato nel 2020 con la volontà di trasformare questo momento di incertezza in un'opportunità di rilancio per la manifestazione e di posizionamento strategico. Abbiamo voluto creare un riconoscimento indipendente, mettendo al centro il progetto e valorizzando le imprese che continuavano a investire in innovazione e a interpretare il cambiamento in atto. Oggi, alla settima edizione, il Premio è diventato un osservatorio dell’innovazione del design nautico e dei linguaggi emergenti, parte integrante dell'identità del Salone Nautico Internazionale: un luogo in cui imprese, progettisti e nuove visioni si incontrano e dove l’innovazione non è solo esposta, ma riconosciuta e messa a sistema”. Luisa Bocchietto, Coordinatore Comitato d’Indirizzo Design Innovation Award ha affermato che “abbiamo voluto realizzare una pubblicazione per raccontare le prime sei edizioni del Design Innovation Award, un premio nato per premiare l’eccellenza, con una visione internazionale, ma anche per sostenere la crescita di realtà emergenti. In questi anni abbiamo visto come il Premio abbia rappresentato un vero stimolo per molte di queste esperienze, accompagnandole nel loro sviluppo. Il volume vuole raccontare non solo i progetti premiati, ma anche il percorso del Salone Nautico e il contributo di tutti coloro che, con competenza e visione, hanno reso il Premio sempre più autorevole.” Massimo Lorusso, Brand Manager Trussardi Casa, ha sottolineato che “negli ultimi anni assistiamo a una vera e propria contaminazione tra nautica e design d’interni: la casa entra nella barca, trasformando le imbarcazioni in spazi sempre più accoglienti e vicini al concetto di abitare. Comfort, materiali, colori e qualità del vivere diventano elementi centrali anche a bordo, dando vita a quella che possiamo definire una ‘domesticizzazione’ positiva della nautica. La sfida è mantenere questo equilibrio con la funzionalità, ed è qui che il lavoro corale tra progettisti e competenze diverse diventa fondamentale.” Aleks Tatic, Designer e membro di Giuria Design Innovation Award ha spiegato che “rispetto ad altri premi di design, la valutazione nel Design Innovation Award è più complessa e completa: non si osserva solo l’oggetto, ma si entra nello spazio, si vive il prodotto. Nel design nautico stiamo assistendo a un cambiamento importante: si passa da un’estetica più espressiva e opulenta a un’esperienza più essenziale, in cui il progetto valorizza il rapporto con la natura e riduce gli elementi superflui. Questo ritorno all’essenza e a un’eleganza più autentica è un trend destinato a rafforzarsi nei prossimi anni.” Il Design Innovation Award, giunto alla settima edizione, è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale attraverso i loro più recenti prodotti. Il Premio si articola in dieci categorie. I progetti vincitori sono selezionati da una Giuria indipendente composta da esperti nazionali e internazionali, provenienti da diversi settori – designer professionisti, giornalisti del settore, ricercatori universitari, armatori, rappresentanti di Enti e Istituzioni del settore – per consentire una trasversalità di visione e valutazione. La cerimonia di premiazione della settima edizione del Design Innovation Award si terrà il 2 ottobre prossimo nell’ambito del 66° Salone Nautico Internazionale – in programma a Genova dall’1 al 6 ottobre 2026.

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