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Caltanissetta, studenti dell’ITET Rapisardi Da Vinci tra i protagonisti della fase nazionale della RoboCup Junior Academy 2026

Redazione 3

Caltanissetta, studenti dell’ITET Rapisardi Da Vinci tra i protagonisti della fase nazionale della RoboCup Junior Academy 2026

Gio, 16/04/2026 - 09:20

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Dopo aver superato le fasi regionali, il team formato dagli studenti della classe quarta B, Chiara Fabiano, Flavio D’Amico e Rinzivillo Eros, dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’ITET Rapisardi Da Vinci, supportati dai proff. Capraro e Musumeci, parteciperanno alla fase nazionale della RoboCup Junior Academy 2026, organizzata dal 15 al 18 aprile negli spazi di Sicilia Fiera, in via Leopoldo Franchetti a Misterbianco (Catania). In gara 860 studenti provenienti dagli istituti di undici regioni coinvolte: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia–Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. I giovani programmatori si cimenteranno con diversi tipi di gare appartenenti a differenti categorie: OnStage Preliminary, OnStage Advanced, Rescue Line e Rescue Maze. Gli studenti dell’ITET gareggeranno per la categoria “Rescue Line”.

I ragazzi hanno realizzato un robot autonomo in grado di seguire una linea nera su piastrelle bianche, superando ostacoli, intersezioni e terreni accidentati. L’obiettivo della gara è simulare una missione di ricerca di feriti o sopravvissuti in seguito ad aventi catastrofici, individuando e trasportando le “vittime” in un’area sicura alla fine del percorso. Gli alunni si sono occupati della realizzazione di dispositivi di automazione a microcontrollore sulle piattaforme Raspberry PI ed ESP-32 acquisendo competenze nell’assemblaggio di circuiti elettronici e prototipazione di strutture meccaniche mediante stampa 3D. La competizione nasce per avvicinare ed appassionare gli studenti alla robotica attraverso attività ludiche e per favorire l’acquisizione di competenze digitali per motivarli nello studio delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Pratiche, queste ultime, promosse da molti anni dall’ITET “Rapisardi Da Vinci” ed in linea con la curvatura “Robotica e Intelligenza Artificiale”. La sfida tra robot realizzati e programmati esclusivamente dagli studenti prevede, anche, l’utilizzo di materiali di recupero in linea con un approccio orientato alla sostenibilità e all’innovazione. La Robocup Junior è una preziosa occasione che consente agli studenti non solo di rafforzare le competenze legate all’informatica e alla programmazione, ma di sperimentare nel contempo nuove forme di apprendimento promuovendo collaborazione, lavoro di squadra e fair play. L’evento stimola, inoltre, gli studenti a migliorare le tecniche di gestione del tempo, di adattamento tecnico sotto pressione e le capacità di problem solving, debugging iterativo e comunicazione tecnica. Le gare nazionali RoboCup Junior saranno valevoli per le qualificazioni ai campionati RoboCup Jr europei e mondiali, che quest’anno si terranno rispettivamente in Austria ed in Corea del Sud.

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