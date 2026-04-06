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Caltanissetta, operaio 28enne folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica: è grave

Redazione 3

Caltanissetta, operaio 28enne folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica: è grave

Lun, 06/04/2026 - 10:48

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Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Caltanissetta. Un operaio di 28 anni, originario di Serradifalco e impiegato per Enel distribuzione, è rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori su una cabina elettrica. La vittima è arrivata intorno alle 18 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione dovuti all’inalazione di fumo. I medici lo hanno subito intubato e stabilizzato. Poi è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. E’ ricoverato in prognosi riservata. (ANSA).

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