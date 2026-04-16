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Caltanissetta, “Ma tu che lavoro fai?”: il 18 aprile nuova tappa per il libro di Mariangela Galante

Redazione 3

Caltanissetta, “Ma tu che lavoro fai?”: il 18 aprile nuova tappa per il libro di Mariangela Galante

Gio, 16/04/2026 - 09:38

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Sabato 18 aprile alle 18:00 il libro d’esordio di Mariangela Galante “Ma tu che lavoro fai?”, edito SimplyBook, arriva all’Aut Cafè di Caltanissetta (via Rosso di San Secondo 122). A dialogare con l’autrice sarà Donatello Polizzi, con una diretta su Radio Opportunity che accompagnerà l’incontro. Si tratta della 10ma tappa del tour di presentazione del libro, uscito a novembre, che è partito il 12 dicembre a Caltanissetta e ha toccato Catania, Barrafranca (En), Milano e Padova, facendo tappa anche in una serie di istituti scolastici, nei quali il confronto con gli studenti si è concentrato, senza filtri, su scelte, dubbi e aspettative relative al mondo del lavoro. Il punto di partenza resta sempre lo stesso: quella domanda semplice, “che lavoro fai?”, che nel libro diventa qualcosa di più. Non una definizione, ma un modo per mettere in discussione l’idea che il lavoro basti a dire chi siamo.

Una domanda (e una risposta) posta con tono leggero, a tratti ironico, ma non superficiale. Nella recensione uscita su Gattopardo, Massimo Barbaro insiste proprio su questo equilibrio, parlando di un racconto che si muove “con ironia e lucidità nel mondo del lavoro contemporaneo” e sottolineando come sia “illuminante il sottotitolo: storia di una partita iva ironica e divertita”, quasi a chiarire fin da subito la direzione del libro. Chi ha partecipato agli incontri finora ha trovato qualcosa di familiare, più che una storia da ascoltare: un’occasione per riconoscersi o prendere posizione. Ed è probabilmente questo che ha tenuto insieme pubblici diversi, dai ragazzi agli adulti. Il programma dell’incontro di sabato 18 aprile alle 18:00 prevede il dialogo con l’autrice, le domande, il firmacopie. E poi l’atmosfera dell’Aut Cafè, con i ragazzi dello staff che accoglieranno il pubblico e prepareranno un aperitivo: più che una cornice, una parte dell’incontro, che si svolge proprio “a casa loro”.

(In copertina foto d’archivio)

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