Caltanissetta, l’istituto “Rosso di San Secondo” partecipa alla finale nazionale dei Giochi Matematici con l’alunno Alessandro Sciortino

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice” di Caltanissetta e i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Rosso di San Secondo” ringraziano tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato alle Gare ed esprime il proprio più sentito ringraziamento all’alunno Sciortino Alessandro per aver rappresentato con impegno, serietà e dedizione l’Istituto Scolastico qualificandosi alla finale nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi che si terrà il 30 maggio 2026 presso l’Università Bocconi a Milano. L’alunno ha superato con buoni risultati le varie fasi della gara: gli Ottavi e i Quarti di Finale che si sono svolti a scuola in modalità online e la Semifinale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici che si è tenuta a Gela il 14 marzo 2026. Gli studenti e le studentesse sono stati accompagnati nelle varie fasi della gara dalla Referente ai Giochi Matematici Prof.ssa Maria Concetta Dell’Aira, in collaborazione con i docenti Daniela Trentuno e Buccola Salvatore.