Caltanissetta. Lettera del consigliere Vagginelli al presidente del Consorzio Universitario Tumminelli: chiarimenti, proposte e priorità

Caltanissetta. Il consigliere comunale del PD Carlo Vagginelli attraverso una nota indirizza una lettera al presidente del Consorzio Universitario Gianluca Tumminelli. Alla nota allega anche il testo integrale della lettera. Di seguito la nota del consigliere Vagginelli.

In data odierna ho inviato una nota al Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Ing. Gianluca Tumminelli, per chiedere chiarimenti sulle prospettive di sviluppo della presenza universitaria in città e per avanzare alcune proposte a sostegno degli studenti. Nella lettera, pur esprimendo apprezzamento per gli obiettivi indicati nelle linee guida del nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio, ho segnalato alcune questioni ancora aperte che riguardano il futuro dell’università a Caltanissetta e che devono necessariamente essere affrontate. Ho posto l’attenzione su tre priorità: l’individuazione di sedi adeguate per i corsi universitari, a partire dal destino dell’ex Ospedale Vittorio Emanuele e dalle criticità dei locali di via Re d’Italia; il potenziamento dei servizi per studenti e studentesse, con l’apertura di una mensa universitaria e il rafforzamento del welfare studentesco; e infine l’avvio di attività di ricerca e percorsi di dottorato, essenziali per aumentare l’impatto della presenza universitaria sul territorio. Lo sviluppo della presenza universitaria rappresenta una sfida strategica per il futuro della città e richiede impegno da parte di tutte le istituzioni. In questi anni il Partito Democratico, che rappresento in Consiglio Comunale, ha dimostrato di esserne pienamente consapevole. Abbiamo sollecitato la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, abbiamo chiesto la liberazione dei locali di via Re d’Italia e la loro completa assegnazione quale sede universitaria, abbiamo proposto il trasporto pubblico gratuito per gli studenti e l’ampliamento dell’orario di apertura della Biblioteca Scarabelli. Ora, dopo un lungo periodo di ritardi e lentezze è necessario che la crescita della presenza universitaria diventi, finalmente, un obiettivo prioritario di tutta la politica.

Carlo Vagginelli, consigliere comunale PD