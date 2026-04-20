Caltanissetta. Inaugurata dal Rotary Club l’Oasi delle Api presso l’aiuola spartitraffico di via Leone XIII

CALTANISSETTA. E’ stata inaugurata l’Oasi delle Api a Caltanissetta, presso l’aiuola situata nello spartitraffico di Via Leone XIII. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Caltanissetta in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, rientra nel progetto SOS Api 4.0 del Distretto Rotary 2110, con l’obiettivo di tutelare le api e sensibilizzare la comunità sull’importanza della biodiversità e dell’equilibrio naturale.

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della natura e il ruolo fondamentale degli impollinatori nella nostra vita quotidiana.Durante l’evento sono intervenuti la presidente del Rotary Club di Caltanissetta Ivana Guarneri, l’assessore comunale delegato al Verde Pubblico Salvatore Licata, la responsabile del progetto SOS api 4.0 per l’area nissena Stefania Fontanazza, e il presidente della Commissione Distrettuale Progetto SOS Api 4.0 Luigi Loggia.

Nel corso dei loro interventi è emersa una visione condivisa sull’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio per la tutela delle api e la salvaguardia dell’ecosistema.Un sentito grazie a tutti i partecipanti e a chi ha contribuito alla realizzazione di questo importante service, reso possibile anche grazie al supporto dello sponsor Gruppo Famila.Continuiamo insieme a prenderci cura del nostro ambiente e a tutelare le api, preziose custodi della biodiversità.