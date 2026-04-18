Altra morte sospetta in ospedale a Gela, presentata denuncia

Un sessantenne è morto ieri all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta). I familiari hanno presentato una denuncia. Proprio uno dei parenti lo ha trovato privo di vita, nel reparto nel quale era stato trasferito, dopo cinque giorni di osservazione nell’astanteria del pronto soccorso. La famiglia chiede verifiche sulle cause del decesso e l’effettuazione di un’autopsia e non esclude possibili omissioni o una sottovalutazione del caso da parte di medici e operatori della struttura ospedaliera.

È probabile il sequestro delle cartelle cliniche per le verifiche. È il secondo decesso nel nosocomio in poche settimane che porta a richieste di intervento della magistratura. La procura di Gela ha infatti già avviato un’indagine sulla morte di un altro paziente, la cui identità non è stata ancora scoperta.