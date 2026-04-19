Sinistra Italiana Caltanissetta, torneo di calcio in via Cesare Pavese: trasformare uno spazio sportivo abbandonato in un presidio politico e collettivo

Venerdì 17 aprile, Unione Giovani di Sinistra e Sinistra Italiana Caltanissetta, in collaborazione con la UISP, hanno promosso un torneo di calcio popolare presso l’impianto sportivo di quartiere sito in Via Cesare Pavese, trasformando uno spazio sportivo abbandonato in un presidio politico e collettivo. Prima dell’evento, i militanti del partito hanno provveduto personalmente alla pulizia dell’area: un gesto simbolico ma concreto, che denuncia con forza l’incuria sistematica in cui versano gli spazi pubblici destinati agli adolescenti e alle fasce più giovani della cittadinanza nissena. Una manutenzione che le istituzioni non garantiscono e che i cittadini non dovrebbero essere costretti a supplire con il proprio volontariato. Come partito, rivendichiamo con fermezza:

● Più spazi di aggregazione pubblici per i giovani, da sottrarre all’abbandono e al degrado per restituirli alla comunità;

● Una manutenzione periodica e strutturata delle infrastrutture pubbliche già presenti sul territorio;

● Piani concreti di riqualificazione urbana, che pongano al centro il benessere collettivo e la partecipazione attiva da parte della cittadinanza;

● Un rapporto mutualistico e partecipativo con le istituzioni, fondato sul dialogo e sulla responsabilità condivisa. La nostra non è una politica di soli proclami: è una politica che si sporca le mani, che abita i territori e che li trasforma dal basso. Una politica che gira strada per strada e casa per casa. Caltanissetta possiede un potenziale enorme, fatto di energie giovanili, di comunità vive e di una storia che merita rispetto. Non consentiremo che l’inerzia amministrativa e l’abbandono istituzionale la condannino al declino definitivo. Proveremo con tutte le nostre forze e possibilità di invertire questa infelice tendenza ormai intrapresa dalla nostra città.

Andrea Salvatore Alcamisi – Segretario del Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” di Caltanissetta; Marco D’Amico – Componente UGS di Caltanissetta; Paolo Manta – Componente UGS di Caltanissetta